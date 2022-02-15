В Троицком районе задержаны браконьеры, убившие двух косуль

В Троицком районе Челябинской области – в поселке Белозеры - задержаны браконьеры, убившие самца и самку косули. Туши незаконно добытых животных жители Троицка везли в своем автомобиле.

Задержание инспектор федерального государственного охотничьего надзора минэкологии региона провел при помощи сотрудников ГИБДД накануне, 14-го февраля.

Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, в ходе предварительного обследования было обнаружено, что изначально косуль транспортировали на снегоходе. Совместно с егерем Троицкого охотничьего угодья в пяти километрах северо-восточнее поселка Белозеры было установлено место незаконной охоты на косуль, а благодаря действиям сотрудников МВД Троицка обнаружен и снегоход.

Туши сибирских косуль у подозреваемых изъяты, как и два гладкоствольных охотничьих ружья, автомобиль «Нива» и снегоход.

После окончания следственных действий будет возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.