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В Верхнем Уфалее обслуживание гидротехнических сооружений вылилось в уголовные дела

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) возбудили два уголовных дела о хищении и мошенничестве при обслуживании гидротехнических сооружений. По версии следствия, заказчик принимал у исполнителя фактически не сделанную работу.

Прокуратура провела проверку по информации Контрольно-счетной палаты региона.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в 2018 году МКУ «Спецслужба» заключило муниципальный контракт с ООО «Фирма «УралПартнер». Согласно документу, организация обязалась содержать гидротехнические сооружения.

«Установлено, что подрядной организацией проведение круглосуточного наблюдения не осуществлялось, сооружения находились в неудовлетворительном состоянии, что свидетельствовало о ненадлежащем исполнении условий контракта. Также работники обслуживающей организации не имели соответствующей аттестации», - отметила Мамаева.

В то же время ООО «Фирма «УралПартнер» регулярно отчитывалось заказчику о том, что ведется контроль за состоянием сооружений и работы по устранению повреждений. Исполнитель докладывал, что дефектов там нет.

«МКУ «Спецслужба», не имея в штате аккредитованных специалистов, экспертизы условий исполнения контрактов проводило формально, без привлечения специализированной организации, в 2019-2020 годы неоднократно производило принятие и оплату фактически не выполненных работ на Суховязском гидротехническом сооружении, которое фактически не функционирует, причинив ущерб в виде избыточных расходов бюджетных средств на общую сумму 836,5 тысячи рублей», - пояснила Мамаева.

В следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий лицами из числа руководства МКУ «Спецслужба» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В полиции завели дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту хищения бюджетных денег неустановленными лицами ООО «Фирма «УралПартнер».

Напомним, накануне в Верхнем Уфалее возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве городских очистных сооружений канализации. По данным следствия, должностные лица ЗАО «СПИНОКС» подозреваются в хищении одного миллиона 300 тысяч рублей бюджетных денег.