В Верхнеуральском районе будут судить водителя, который протащил инспектора по дороге

Житель Верхнеуральского района (Челябинская область) ответит в суде за применение насилия в отношении инспектора ГИБДД.

По версии следствия, в январе 2023 года 23-летний мужчина, находясь в поселке Межозерный сел пьяным за руль. Когда его попытались остановить инспекторы ДПС, он решил от них скрыться.

«В ходе преследования автомобиля обвиняемый остановился для высадки пассажирок. В этот момент, при попытке задержания, обвиняемый, понимая, что подбежавший инспектор ДПС пытается вытащить ключ из замка зажигания и держит ручку двери автомобиля с внутренней стороны, ускорил движение транспортного средства и протащил инспектора по дорожному полотну, при этом нанеся ему удары по руке», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.