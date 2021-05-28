28.05.2021
В центре Челябинска пройдут состязания по хип-хопу
28.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
28.05.2021
Под суд пойдут южноуральцы, похитившие 120 овец
28.05.2021
В субботу в Сатке состоится гастрономический фестиваль
28.05.2021
Челябинских участников террористической организации отправили в тюрьму
28.05.2021
В Миассе водитель иномарки сбил перебегавшего дорогу ребенка
В воинской части под Челябинском избивали солдат-срочников
26.05.2021
«Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» под Челябинском закроет Александр Лапин
24.05.2021
Наталья Котова поручила главам районов Челябинска провести полный анализ ситуации с призывом
22.04.2021
Взгляд со стороны: Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» организована должным образом
15.04.2021
Челябинская область готовится к первой весенней отправке призывников
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021