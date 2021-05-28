В воинской части под Челябинском избивали солдат-срочников

В войсковой части Чебаркуля Челябинской области установили факты избиения солдат-срочников из Пермского края. По словам родственника, военнослужащих били по почкам и подколенным ямкам ног. Об этом говорится на сайте пермского омбудсмена.

К уполномоченному по правам человека Пермского края Павлу Микову обратился один из родственников военнослужащих. По словам заявителя, сержант и прапорщик били солдатов-срочников из хулиганских побуждений.

Павел Миков обратился к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко и к военному прокурору Чебаркульского гарнизова Рустаму Рахимову.

27 мая Юлия Сударенко и Рустам Рахимов посетили войсковую часть 15871 и пообщались с солдатами.

«С несколькими ребятами, которые стали свидетелями неуставных отношений, побеседовала наедине - без «людей в погонах». Предельно откровенно ребята рассказали об инциденте. Они подтвердили, что были факты физического и морального насилия со стороны одного из военнослужащего младшего командного состава, - написала на своей странице Facebook Юлия Сударенко. - Военная прокуратура также провела проверку, опросила свидетелей и сейчас готовит материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. К счастью, все ребята здоровы, говорят, что служить им нравится и, кроме данного инцидента, никаких проблем и трудностей не испытывают».

Юлия Сударенко дала ребятам свой номер телефона, чтобы они при необходимости могли с ней связаться.