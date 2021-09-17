В Южноуральске пенсионер сбил 86-летнюю бабушку на «зебре»

В Южноуральске (Челябинска область) 74-летний дедушка сбил бабушку на «зебре». Ей было 86 лет. Она умерла в больнице.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 17 сентября, на первом километре автодороги Южноуральск-Увельский.

«Водитель совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжею часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортному средству.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждение», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.