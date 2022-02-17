В Южноуральске подросток получил ожоги при взрыве самогонного аппарата

В Южноуральске (Челябинская область) в многоквартирном жилом доме взорвался самогонный аппарат. Подросток получил ожоги тела.

Сегодня, 17 февраля, поступило сообщение о выезде подразделений на сообщение о хлопке в квартире на пятом этаже дома, расположенного по улице Советской Армии.

«По прибытию установлено, что произошла разгерметизация самогонного аппарата в квартире, без последующего горения. В результате происшествия травмирован подросток 2007 года рождения. Он получил ожоги тела (горячей жидкостью и паром)», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавший направлен в больницу. В результате хлопка повреждены остекление комнаты и кухни, межкомнатные двери и входная дверь в квартиру, целостность строительных конструкций жилого дома не нарушена.