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В Южноуральске задержана банда вымогателей с богатым уголовным прошлым

Фото: 
ГУ МВД России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 17:21

В Южноуральске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали шестерых мужчин, которые вымогали у бизнесмена крупную сумму денег. Все они имеют за плечами богатое уголовное прошлое и сейчас проверяются на причастность к подобным преступлениям.

Как установили стражи порядка, шестеро мужчин требовали от местного предпринимателя передать им сто тысяч рублей. Чтобы он был более сговорчивым, они забрали у него все производственное оборудование.

«В ходе проведенных обысков у подозреваемых изъято около 600 тысяч рублей, 52 сим-карты к мобильным телефонам, непригодные для производства выстрелов автомат и пистолет, четыре паспорта сторонних людей, десять банковских карт, у двоих из них обнаружена марихуана. Полицейские также изъяли похищенное у потерпевшего оборудование», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Задержанные участники группы, мужчины в возрасте от 30 до 46 лет, имеют судимости за совершение краж, грабежей, вымогательств и участие в незаконном обороте наркотиков. Троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление их причастности к иным преступлениям.

 

 

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