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В жилом доме Челябинска загорелась проводка сразу на шести этажах, есть пострадавшие

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В жилом доме Челябинска загорелась проводка сразу на шести этажах, есть пострадавшие

В Челябинске сегодня, пятого февраля, около семи часов вечера в одном из подъездов дома №39 по улице Агалакова произошло возгорание проводки в электрощитках на нескольких этажах. Возгорания в квартирах не было.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнем был охвачен электрокабель в технических каналах электрощитовой с третьего по девятый этаж.

Пожарные по маршевым лестницам эвакуировали на улицу двадцать жильцов, в том числе двоих детей.

В тушении возгорания принимали участие 46 человек и 14 единиц техники, а также службы муниципального звена РСЧС.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на месте дежурили три бригады скорой. Помощь медиков понадобилась пятилетней девочке, отравившейся продуктами горения. Вместе с мамой ее отвезли на обследование в детскую городскую клиническую больницу №1. Также с отравлением продуктами горения была госпитализирована пожилая женщина.

Ликвидация последствий возгорания началась в восемь вечера. В настоящее время проводятся проверка лифтовой шахты, поквартирный обход и проветривание подъезда.

Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория.