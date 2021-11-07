В Златоусте на пожаре погибла многодетная мать, муж и дети спаслись

В Златоусте (Челябинская область) в ночь с шестого на седьмое ноября на пожаре погибла многодетная мать – женщина 1980-го года рождения. У нее было четверо детей.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, хозяин дома и дети спаслись.

Трагедия произошла в частном жилом доме в районе машзавода. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя шесть минут после сообщения. К моменту их прибытия и сам дом, и хозяйственные постройки горели открытым пламенем. В борьбе с пламенем пожарные использовали три ствола и дополнительно – гидрант.