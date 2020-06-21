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Увезли в психбольницу

В Златоусте неадекватный мужчина с ножом пугал прохожих и кидался на машины

Происшествия
Сегодня, 15:33
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Златоуста (Челябинская области) задержали неадекватного мужчину, который почти в течение часа стоял на трамвайных путях с ножом в руке и пугал прохожих. 

Также он пытался бросаться на проезжающие машины. Мужчину задержали случайные прохожие и удерживали до приезда полиции.

О данном инциденте агентству «Урал-пресс-информ» сообщила очевидица произошедшего Екатерина Елисеева. По ее словам, явно неадекватный мужчина с ножом в руках появился на трамвайных путях.

«Он стоял и размахивал ножом, выкрикивал что-то непонятное. Это происходило продолжительное время. Я рядом была и видела все это. Конечно, я испугалась, закричала. Рядом были два парня, они пришли на помощь. Мужчина попытался убежать от них и скрыться в ближайшей аптеке», - рассказала Екатерина Елисеева.

В аптеке мужчину задержали очевидцы инцидента и удерживали до приезда полиции.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. Мужчина был доставлен в отделение. Там он продолжил вести себя неадекватно. Было принято решение вызвать медиков», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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