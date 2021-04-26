В Златоусте плаванием детей на льдине заинтересовался СК

В Златоусте (Челябинская область) плавание детей на льдине на реке вылилось в доследственную проверку следственного комитета по факту нахождения детей в опасности. Маленьких южноуральцев доставили на берег спасатели.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 25 апреля в Златоусте трое детей шести, 12 и 13 лет забрались на льдину, которую отнесло на 40 метров от берега. Юных «мореплавателей» вернули на берег спасатели.

Скрин с видео: Mash