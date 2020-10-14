В Златоусте полицейскому пришлось стрелять, чтобы спастись от вора с монтировкой

На вокзале в Златоусте (Челябинская область) вор, который обчищал магазины, с монтировкой напал на сотрудника ДПС. Его подельник пытался сбежать. Стражу порядка пришлось применить табельное оружие.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» очевидец происшествия, один из мужчин напал на полицейского и хотел ударить его монтировкой, тот уклонился от удара. Стражу порядка пришлось применить табельное оружие и сделать предупредительный выстрел в воздух. После этого преступник попытался сбежать, но был задержан. Задержан правоохранителями и его подельник.

Оба они ранее судимые. Один за грабежи и разбои. Второй за имущественные преступления. В отношении одного из мужчин уже возбуждено уголовное дело. В отношении второго участника преступления решение пока принимается.

В региональном полицейском главке на момент публикации не смогли прокомментировать ситуацию.