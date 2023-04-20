В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц

Полицейские Челябинской области обучили народных дружинников основам несения службы при патрулировании. В этот раз учебно-методический сбор для 13 добровольных формирований прошел в Златоусте.

Повысить свой уровень навыков по охране общественного порядка пришли более 60 человек из 13 народных дружин. По окончании обучения они продолжат совместное с полицейскими патрулирование улиц на территории городов Миасса и Златоуста, Кусинского, Уйского, Саткинского и Чебаркульского районов области.

Как сообщили в региональном полицейском главке, на проводимых полицейскими семинарах изучается не только характеристика, признаки преступлений и правонарушений, наиболее часто происходящие в общественных местах, условия и пределы применения физической силы, но и нормативно-правовые акты, которыми регулируется деятельность народных дружин, в частности, Федеральный закон №44-ФЗ.