20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
20.04.2023
В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
20.04.2023
Победителей XIV Премии «Андрюша-2023» наградят на грандиозном Гала-концерте
20.04.2023
В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов
20.04.2023
В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес
20.04.2023
Как будет работать городской транспорт в Челябинске и Копейске на Радоницу
В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
10.04.2023
В Магнитогорске задержали бухгалтера с деньгами предприятия
08.04.2023
В Южноуральске и в Миассе полицейские изъяли наркотики
07.04.2023
Полицейские Троицка спасли семью с двумя детьми от пожара
06.04.2023
Южноуральский оперативник сделал предложение руки и сердца возлюбленной при личном составе
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023