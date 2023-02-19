В Златоусте пожарные спасли из горящего дома 11-летнего мальчика

В Златоусте (Челябинская область) сегодня ночью, 19 февраля, произошел пожар в частном доме на Инкубаторной, в котором находились двое взрослых и мальчики двух, шести и 11 лет.

При пожаре пострадал старший ребенок, 2011 года рождения, отравившийся продуктами горения. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу. Ребенка спасли из горящего дома сотрудники МЧС. До прибытия бригады скорой помощи пожарные проводили реанимационные мероприятия.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, на момент прибытия огнеборцев в доме горели мебель и вещи на площади шесть квадратных метров. Причиной пожара стало короткое замыкание электрического обогревателя.