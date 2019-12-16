В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
Происшествия
Сегодня, 10:54

В Златоусте (Челябинская область) родители школьницы выиграли суд против образовательного учреждения, где их дочь дважды получила травмы.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, в ноябре 2017-го года во время выполнения упражнения на уроке физкультуры девочка получила травму ноги. В январе 2018-го она травмировала ногу повторно, поскользнувшись при входе в здание родной 15-й школы.

Школьница перенесла операцию, долгое время лечилась, испытывая физические и нравственные страдания. Как отмечают в надзорном ведомстве, моральный вред ребенку был причинен в результате несоблюдения образовательным учреждением техники безопасности.

Прокурор Златоуста в интересах несовершеннолетней обратился в городской суд с иском к школе - о взыскании компенсации морального вреда в размере 150-ти тысяч рублей. Родители девочки в суде также заявили исковые требования о взыскании в их пользу компенсации морального вреда в размере 70-ти тысяч рублей каждому.

Суд заявленные требования удовлетворил частично, взыскал в пользу несовершеннолетней по иску прокурора 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, в остальных требованиях - отказал.

Прокурор внес апелляционное представление. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции изменила: в пользу школьницы взыскано сто тысяч рублей, в пользу каждого из родителей - по семь тысяч

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