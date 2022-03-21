21.03.2022
Челябинцев возмущают грязные кучи снега и нечищеные тротуары
21.03.2022
Челябинские власти должны предоставить жилье 92-м детям-сиротам
21.03.2022
В Златоусте столкнулись 15 автомобилей
21.03.2022
За неделю от ковила умерло 112 южноуральцев
21.03.2022
В Челябинске подпишут соглашение о комплексном развитии территории на Братьев Кашириных
21.03.2022
В Челябинске вандалы изуродовали стены подземного перехода на площади Революции
В Златоусте столкнулись 15 автомобилей
12.03.2022
В Челябинской области за сутки пострадало двое детей в двух ДТП
11.03.2022
В Челябинске легковушка влетела в салон сотовой связи
10.03.2022
По факту смертельного ДТП на остановке «Поселок Бабушкино» возбудили уголовное дело
09.03.2022
В Челябинске бесправник погиб в ДТП с Камазом
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022