В Златоусте столкнулись 15 автомобилей

В Златоусте (Челябинская область) произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей. Пострадавших нет.

Массовая авария произошла на улице Трактовой. Водители легковых транспортных средств не выбрали безопасные условия движения во время снегопада.

«В происшествии пострадало 15 транспортных средств. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что во время передвижения необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение, а также оказание помощи дорожной техники в обработке проезжей части.

Автоинспекторы в связи с изменением погодных условий призывают участников дорожного движения быть внимательными на дороге

На территории области выпали осадки в виде снега. При таких погодных условиях из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия.