В Златоусте трое подростков обвиняются в магазинных кражах

В Златоусте (Челябинская область) трое подростков подозреваются в совершении магазинных краж. По данным следствия, за январь 2022 года несовершеннолетние злоумышленники вынесли из магазинов материально-технические ценности и денежные средства на сумму 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.

По данным ведомства, ранее подростки уже состояли на профилактическом учёте в органах полиции и не раз привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В связи с этим, один из них заключён под стражу, другой находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

Кроме того, сотрудники прокуратуры установили факты ненадлежащей профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте. Начальнику отдела полиции г. Златоуста внесено представление, двое должностных лиц органов внутренних дел понесли дисциплинарную ответственность.

Образовательное учреждение, где учились задержанные, также получило предписание об осуществлении надлежащего профилактического контроля.