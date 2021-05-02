02.05.2021
Координатора «Весны» из Челябинска сняли с рейса в Екатеринбурге
02.05.2021
В Златоусте восемь подростков заблудились во время прогулки возле реки Ай
01.05.2021
Южноуральская полиция: Не существует «безопасных» счетов
01.05.2021
Одна из старейших ветеринарных лабораторий Южного Урала отмечает юбилей
01.05.2021
Челябинск ждет в гости лучших кикбоксеров России
01.05.2021
Боксер из Челябинской области вышел в полуфинал молодежного чемпионата России
В Златоусте восемь подростков заблудились во время прогулки возле реки Ай
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021