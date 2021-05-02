В Златоусте восемь подростков заблудились во время прогулки возле реки Ай

В Златоусте (Челябинская область) спасатели эвакуировали через реку Ай восемь детей. Они заблудились и самостоятельно дорогу домой найти не смогли.

Компания подростков в возрасте от 11 до 15 лет вышла прогуляться из Златоуста вдоль местного пруда. Шли без конкретной цели, дорогу не запоминали, а когда тропинка исчезла и превратилась в заболоченную местность, предпочли не вернуться, а продолжать двигаться дальше. За помощью обратились лишь когда окончательно заблудились и выбились из сил.

К месту происшествия приехали спасатели ПСС Челябинской области, полиция и родители пятерых из «путешественников». Детей мокрых, замерзших, уставших на лодке, по два человека в один заход, перевезли через реку Ай. На берегу в районе улицы Полевой часть детей прямо из лодки спасателей забрали родители, остальных передали сотрудникам полиции.