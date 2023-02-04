Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя

Во дворе Металлургического района Челябинска - по адресу: улица Байкальская, 27А - вспыхнуло пламя, причины появления которого горожане обсуждают в соцсети.

Видео с не на шутку разгоревшимся огнем сегодня утром, четвертого февраля, выложили в сообществе «ЧМЗ» в ВКонтакте.

Как пояснили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, это был горящий мусор, который пожарные потушили с помощью двух автоцистерн.

В ликвидации возгорания, которое в группе «ЧМЗ» назвали «сжиганием ведьмы», принимали участие восемь огнеборцев.