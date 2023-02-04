04.02.2023
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
04.02.2023
Челябинск станет детской экостолицей России
04.02.2023
Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров
04.02.2023
Публичная библиотека приглашает челябинцев на фестиваль космических наук
04.02.2023
Два пьяных чебаркульца поломали праздничную ель при попытке взобраться на нее
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя
27.01.2023
На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
01.12.2022
В Миассе горели мебельный цех и административные помещения
07.11.2022
В Челябинской области проверят все коммерческие объекты после трагедии в Костроме
13.10.2022
В Калининском районе Челябинска сгорела остановка
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023