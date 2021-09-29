Во время пожара в челябинском приюте погибли собаки, выживших нечем кормить

Сегодня, 29 сентября, поступило сообщение о возгорании в челябинском приюте для бездомных животных «Волчок».

В результате пожара уничтожены кухня и один вольер для собак. Предварительно, погибло четыре собаки. Всего в приюте находится 200 животных. Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар площадью 96 квадратных метров ликвидирован.

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Волонтеры приюта пишут, что очень нужна помощь руками. Также они сообщают, что большую часть собак успели выпустить, и благодарят соседние приюты за оперативность.

«Кто может, привозите, пожалуйста, сухой корм для собак (взрослых и щенков). Для кошек тоже актуально! Кормить нечем, все запасы корма сгорели», - «Волчок» просит о помощи всех неравнодушных.

Подписчики приюта выражают слова поддержки и готовность оказать посильную помощь.

Напомним, несколько дней назад пожар произошел в приюте для животных «КотоПёс» в Миассе, где полностью сгорело здание, в котором находились морозильные камеры с субпродуктами, мешки с крупой, посуда для готовки, ведра. Животные не пострадали.

Не исключено, что причиной возгорания стал поджог.

Фото и видео приюта "Волчок"