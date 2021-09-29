29.09.2021
ВТБ Private Banking и Mastercard открыли для VIP-клиентов ВТБ закрытый клуб привилегий
29.09.2021
Процесс по делу о вымогательстве у челябинского бизнесмена Артура Никитина 25 миллионов близится к завершению
29.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 сентября
29.09.2021
В Магнитогорске школьники продолжат питаться льготно
29.09.2021
В Магнитогорске усиливается муниципальный контроль
29.09.2021
В Челябинской области снизят налоговую нагрузку на часть жителей и предпринимателей
Во время пожара в челябинском приюте погибли собаки, выживших нечем кормить
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021
В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
24.09.2021