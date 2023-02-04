Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров

В Сосновском районе (Челябинская область) сегодня, четвертого февраля, сотрудники областного полка ДПС выявили нетрезвого водителя автобуса, перевозившего 11 пассажиров по маршруту «Екатеринбург – Челябинск».

Транспортное средство стражи порядка остановили в девять утра на 59-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург», сообщили в региональной Госавтоинспекции.

При проверке документов у водителя и при общении с ним инспекторы ДПС заметили у него признаки алкогольного опьянения. Проведенное на месте освидетельствование подтвердило, что он был нетрезв: показания прибора оказались следующими - 0,167 мг/л.

Все пассажиры продолжили поездку на попутном транспорте.