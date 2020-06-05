ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку

Происшествия
Сегодня, 11:44

Магнитогорским   гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего службу по призыву в части, дислоцированной в Чебаркуле (Челябинская область). Он обвинялся по статье 334 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Насильственные действия в отношении начальника».

В суде было установлено, что 21 января 2020 года рядовой Дыгов, пренебрегая требованиям устава внутренней службы ВС РФ, дисциплинарного устава,  обязывающих его беспрекословно повиноваться  командирам применил на территории  воинской части   насильственные действия в отношении начальника  медицинской службы. Об этом сообщили в пресс-службе магнитогорского гарнизонного военного суда.

Рядовой сначала избил его, а затем пытался повалить на землю и продолжить избиение. На помощь подоспели сослуживцы, которые разняли драку.

Решением суда военнослужащий приговорен к одному году лишения свободы условно.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
Вчера, 11:06
В Челябинской области состоялась первая отправка весеннего призыва
Общество
21.05.20 11:17
Челябинских призывников перед отправкой проверят на коронавирус
Общество
12.05.20 15:26
В Челябинской области начали работу медицинские призывные комиссии
Федерация
07.05.20 14:19
Российских военных оставили без права на пост
Вчера, 13:32
В ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО пострадали семеро южноуральцев, в том числе 2 миассцев
Вчера, 12:28
В Челябинске на работе проводника-трансвестита началась проверка
Вчера, 10:25
Житель Верхнего Уфалея оштрафован за фейк о смерти женщины от коронавируса
03.06.20 17:04
Меру пресечения топ-менеджеру «Уралавтодора» суд Златоуста изберет через три дня
03.06.20 15:15
Директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор» попался на краже фуры в Златоусте
03.06.20 14:45
В Варне будут судить бизнесмена, который обманул минсельхоз
03.06.20 14:01
75-летняя челябинка лишилась 200 тысяч, поверив аферисту
03.06.20 12:38
По подозрению в хищении денег задержан директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор»
03.06.20 11:46
Бизнесмены Миасса организовали незаконную торговлю на городском пляже
03.06.20 11:14
Высокопоставленный сотрудник ЮУЖД, попавшийся на взятке, отправлен в СИЗО
Культура
Сегодня, 11:44
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Марат Нигматуллин
Общество
Сегодня, 12:10
В Челябинской области поставлен антирекорд по суточному числу умерших пациентов с ковидом
Новости
Сегодня, 12:25
Происшествия
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
Сегодня, 12:04
Культура
Челябинская Публичка приготовила ценителям творчества Пушкина много интересного
Сегодня, 11:42
Федерация
Страховщики оценили возможность возврата части стоимости ОСАГО и КАСКО
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Усть-Катаве пожилая женщина, пытаясь спасти свою козу с крутого склона горы, сама оказалась в западне
Сегодня, 10:32
Общество
У южноуральских автомобилистов появятся новые автомобильные номера
Материалы рубрики
Сегодня, 12:25
Происшествия
Житель Южноуральска, хранивший труп убитой им женщины на балконе, отправился в колонию
Сегодня, 10:54
Происшествия
В Усть-Катаве пожилая женщина, пытаясь спасти свою козу с крутого склона горы, сама оказалась в западне
Вчера, 18:00
Происшествия
Изверга из Челябинска, убившего грудного сына из-за громкого плача, отправили в колонию
Вчера, 14:28
Происшествия
Экскаваторщик Вишневогорского ГОКа, по вине которого погиб рабочий, оштрафован на 30 тысяч рублей
Вчера, 13:32
Происшествия
В ДТП с вахтовым автобусом в ХМАО пострадали семеро южноуральцев, в том числе 2 миассцев
Теги
Армия
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика