Военнослужащего из Чебаркуля, избившего старшего по званию, приговорили к условному сроку

Магнитогорским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего, проходящего службу по призыву в части, дислоцированной в Чебаркуле (Челябинская область). Он обвинялся по статье 334 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Насильственные действия в отношении начальника».

В суде было установлено, что 21 января 2020 года рядовой Дыгов, пренебрегая требованиям устава внутренней службы ВС РФ, дисциплинарного устава, обязывающих его беспрекословно повиноваться командирам применил на территории воинской части насильственные действия в отношении начальника медицинской службы. Об этом сообщили в пресс-службе магнитогорского гарнизонного военного суда.

Рядовой сначала избил его, а затем пытался повалить на землю и продолжить избиение. На помощь подоспели сослуживцы, которые разняли драку.

Решением суда военнослужащий приговорен к одному году лишения свободы условно.