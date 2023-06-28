28.06.2023
Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве
28.06.2023
«ММК-Информсервис» проведет интенсив по веб-разработке
28.06.2023
В Челябинске дело скандалиста Джавадова передано в суд
28.06.2023
Южноуральцы завоевали 31 медаль на II Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
28.06.2023
Укротители газовой стихии ММК
28.06.2023
Жителям Челябинской области напоминают об ответственности за дезертирство
Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве
22.06.2023
Бывшего замдиректора «Городской среды» Челябинска не отпустили из СИЗО домой
14.02.2023
В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки
27.12.2022
Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей
19.11.2021
Виктор Чернобровин Новый год встретит дома
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023