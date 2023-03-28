Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска

В непосредственной близости от правительства Челябинский области происходят странные, а правильнее будет сказать, страшные вещи. В ТЦ «Куба» и у магазина «Красное&Белое» на улице Карла Маркса, а также во дворе дома 32 по улице Пушкина стали часто собираться несовершеннолетние поклонники нацизма.





Банда, насчитывающая до 50 человек, поголовно вооружена газовыми баллончиками, электрошокерами, а у некоторых даже замечено оружие. Огнестрельное, травматическое или газовое, неизвестно, так как дело, к счастью, до его применения пока не доходило. А вот применение юными поклонниками нацизма перцового газа случалось уже неоднократно.

По словам местных жителей, банда подростков ведёт себя крайне вызывающе. В вечернее время они позволяют себе расположиться в центре двора и начать зиговать, выкрикивая нацистское приветствие «Зиг Хайль». Недавно был случай, когда поклонники Гитлера прошли маршем по улице Советской с аналогичными лозунгами. Также они разбивают бутылки из-под выпитого ими алкоголя, делая из них так называемые «розочки» и запускают сигнальные ракеты. На замечания жителей близлежащих домов реагируют крайне агрессивно и не стесняются применять слезоточивый газ.





И эта невообразимая в наше время ситуация происходит в стране, победившей германский нацизм в 1945 году и проводящей специальную военную операцию по денацификации Украины.

От лица местных жителей редакция ИА «Урал-пресс-информ» призывает обратить внимание все ответственные органы на малолетних нацистов и отреагировать соответствующим образом.