Воспитательница из Челябинска, сломавшая ребенку ключицу, избежала уголовного дела

В Челябинске не стали возбуждать уголовное дело в отношении воспитателя одного из детских садов. После ее действий у ребенка оказалась сломана ключица. По иску прокурора города фемида ограничилась лишь компенсацией морального вреда.

Как выяснялось на суде, пятилетняя девочка в садике капризничала и во время обеда воспитательница (со слов ребенка) увела ее в спальную комнату и с силой бросила на кровать. Ребенок ударился о спинку кровати. Вечером девочку забрал отец, девочка самостоятельно не могла снять одежду и сильно плакала, жалуясь на сильную боль в правой руке.

«Установлено, что малолетняя воспитанница детсада получила травму в результате неосторожных действий воспитателя. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка установлен перелом ключицы, что является критерием средней тяжести вреда здоровью», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Прокуратурой города предъявлено исковое заявление о взыскании с детского дошкольного образовательного учреждения в пользу законного представителя компенсации морального вреда. Решением Центрального районного суда Челябинска с детского сада взыскано 150 тысяч рублей.