23.07.2023
В отделе полиции Челябинской области выявили пропажу наркотиков из вещдоков
23.07.2023
В Минобороны назвали причину разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе
23.07.2023
Организована проверка по факту ДТП, в котором пострадали свердловские спортсмены
22.07.2023
Два водителя погибли в авариях в Ашинском и Агаповском районах ночью и рано утром
21.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 22 и 23 июля (18+)
21.07.2023
Многострадальный дом в Челябинске: не было газа, не было света, зато есть котлован
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с шестью пострадавшими спортсменами под Кыштымом
18.05.2023
В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
30.03.2023
Челябинские подростки, сбитые машиной на тротуаре, получили серьезные травмы
29.03.2023
В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023