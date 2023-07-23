Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с шестью пострадавшими спортсменами под Кыштымом

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм участниками спортивной команды велосипедистов из Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего под Кыштымом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СРК.

Напомним, авария произошла 22 июля на 16 километре автодороги Кыштым - Большие Егусты. Водитель лесовоза допустил столкновение с УАЗ и затем машина выехала на встречку, где столкнулась с припаркованной «Тойотой» спортивной команды. От удара автомобиль продвинулся вперед и сбил группу велосипедистов, стоявших на обочине перед машиной. После чего все три автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП тренер и пять участников (в том числе трое несовершеннолетних) из велосипедной команды из Свердловской области получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту была проведена доследственная проверка. «По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - сообщили в региональном следственном управлении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.