Организована проверка по факту ДТП, в котором пострадали свердловские спортсмены

Кыштымский межмуниципальный отдел полиции (Челябинская область) проводит доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали шесть человек - пять спортсменов-велосипедистов из Свердловской области. Ход проверки контролирует прокуратура города, сообщают в областном надзорном ведомстве.

Напомним, авария произошла 22 июля на 16 километре автодороги Кыштым - Большие Егусты. Водитель лесовоза не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с УАЗ, затем машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с припаркованной «Тойотой» спортивной команды. От удара автомобиль продвинулся вперед и сбил группу велосипедистов, стоявших на обочине перед машиной. После чего все три автомобиля съехали в кювет.

В результате аварии пострадали шесть человек - члены команды Свердловской области по велоспорту (в том числе трое детей) и их тренер. Из них трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести в горбольницу Кыштыма. Одного пострадавшего ребенка эвакуировали на вертолете в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная, проверка, которая взята на личный контроль руководителем следственного управления, сообщили в региональном СУ СКР.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Ход доследственной проверки поставлен прокуратурой г. Кыштыма на контроль», - сообщается в telegram-канале прокуратуры Челябинской области.