Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Челябинской области

Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек (одного взрослого и четырех подростков) в автоаварии, произошедшей в ночь на 26 марта 2023 года на территории Троицкого района Челябинской области.

«Следственные органами СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - сообщается в телеграм-канале СУ СКР региона.

Как уже сообщало агентство, автоавария произошла минувшей ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк.

Находившаяся за рулем ВАЗ-21102 девушка 2021 года рождения выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение со встречно идущим большегрузом с полуприцепом «Ивеко».

В результате ДТП получили смертельные травмы водитель легкового автомобиля и находившиеся в салоне четверо подростков в возрасте 13-15 лет: два мальчика и две девочки.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

Расследование уголовного взято на контроль руководителем следственного управления.