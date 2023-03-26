26.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Челябинской области
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, их них четверо подростков
24.03.2023
В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину
24.03.2023
Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания
24.03.2023
В челябинской Сосновке закроют движение на Пионерской
24.03.2023
«Единая Россия» отправила 26-й конвой с помощью на Донбасс
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Челябинской области
22.03.2023
В Челябинске проверят частный медцентр, где отказали в реабилитации ребенку-инвалиду
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
02.03.2023
В Златоусте ребенок провалился в открытый колодец
31.01.2023
В отношении проректора педуниверситета и замдиректора института возбуждено уголовное дело
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023