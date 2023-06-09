Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих и травмировании третьего на заводе Златоуста

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих и травмирования третьего на Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Происшествие на заводе в Златоусте случилось вечером восьмого июня. «При проведении пневмоопрессовочных работ изделия произошла резкая разгерметизация. В результате чего двое рабочих получили смертельные травмы, одному причинены телесные повреждения», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

В ГУ МЧС ранее поясняли, «произошла разгерметизация емкости для отопления. Без последующего горения».

По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

На месте происшествия работают следователи СУ СК России по Челябинской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе должностные лица предприятия, ответственные за обеспечение безопасности при осуществлении производственной деятельности.

Ход расследования контролирует глава следственного управления региона Петр Решетников.