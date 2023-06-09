09.06.2023
Народный фронт занялся «мостом раздора» в Есаульском
09.06.2023
Как сохранить водоемы Челябинской области, обсуждают на водном форуме
09.06.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих и травмировании третьего на заводе Златоуста
09.06.2023
Почтовые отделения изменят график работы в День России
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
09.06.2023
Челябинский театр оперы и балета впервые выступит в Республике Беларусь
Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих и травмировании третьего на заводе Златоуста
22.05.2023
Следователи начали проверку по факту смерти двух жителей Снежинска на пожаре
16.05.2023
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих при обрушении кровли в Челябинске
16.05.2023
Силовики пришли в минэкологии Челябинской области
25.04.2023
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о травмировании ребенка на детской площадке
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023