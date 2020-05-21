Южноуральцы продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников

В Кусинском районе (Челябинская область) мошенники похитили денежные средства с банковской карты местной жительницы. Так, женщина лишилась более 350 тысяч рублей.

«Злоумышленники, позвонив по телефону, представились сотрудниками банка. В ходе диалога пожилая женщина передала мошенникам свои персональные данные, они оформили на нее кредит. После этого пенсионерку попросили пройти к банкомату и перевести деньги на указанные мошенниками телефонные номера. Женщина выполнила все указания злоумышленников», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальное наказание для мошенников – лишение свободы на срок до шести лет.

Сотрудники полиции Главного управления МВД России по Челябинской области напоминают, если вам звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и предупреждает об опасности хищения денежных средств, прекратите разговор. После этого самостоятельно перезвоните по номеру, указанному на вашей карте, для проверки информации. Это нужно сделать, даже если номер телефона звонящего полностью совпадает с номером вашего банка.

Помните о том, что разглашать персональные данные посторонним лицам нельзя. Сотрудники банка никогда не требуют сообщать им персональные данные, пин-код и пароль, пришедшие на телефон, номер счета или карты, и тем более не предлагают перевезти денежные средства на неизвестные банковские счета.

Если по телефону незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из смс-сообщений, он – мошенник, немедленно прекратите с ним общение и обратитесь в полицию.