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Южноуральцы за сутки снова перевели мошенникам почти миллион рублей

Происшествия
Сегодня, 16:52
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Автор: 
Инна Шемаева

Южноуральские полицейские в очередной раз предостерегают жителей Челябинской области от мошеннических действий. Три человека снова стали жертвами аферистов. Они перевели им почти миллион рублей.

Схема преступлений одна из самых распространенных - потерпевшим звонят неизвестные и представляются сотрудниками банка. Звонившие сообщают, что по их банковским счетам зафиксированы сомнительные операции и неизвестные пытаются получить доступ к их денежным средствам. Для предотвращения хищения денег им необходимо перевести свои сбережения на другие счета. После чего доверчивые граждане, следуя указаниям мошенников, лишаются всех накоплений.

«Таким образом, потерпевшие сами того не подозревая, двое жителей Челябинска перевели мошенникам 335 000 рублей и 437 000 рублей. По данным фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщила сотрудник УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых.

В Златоусте местную жительницу мошенники «разводили» на деньги два дня.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель УМВД по городу Златоусту Ольга Аристова, сначала женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и поинтересовался, не оставляла ли она заявку на получение кредита.

«Женщина подтвердила, что действительно месяц назад направляла заявки в несколько банков, в какие она вспомнить не смогла. Мужчина сообщил ей, что кредит на сумму от 100 до 500 тысяч рублей одобрен», - сообщила Ольга Аристова.

Женщина сказала, что ее устроит сумма в 250 тысяч рублей. Для убедительности мошенник сообщил ей, что рассчитал сумму ежемесячного платежа.

И дальше включилась классическая схема обмана. Жертве аферистов сообщили, что нужно сначала заплатить комиссию за оформление кредита, а потом и услуги курьера, который ей домой привезет договор. А для перечисления денег у женщины попросили сообщить данные ее банковской карты, что она и сделала. Такими образом жительница Златоуста лишилась порядка 50 тысяч рублей.

Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомых.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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