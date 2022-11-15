Южноуральские девушки продолжают рисковать интимными фото в соцсетях

Молодые жительницы Челябинска, Миасса, Пласта и Аргаяшского района (Челябинская область) выкладывают свои интимные фото в социальных сетях и становятся объектами шантажа.

Так, полицию Советского района Челябинска обратилась 18-летняя девушка, которая рассказала, что в одной из социальных сетей якобы представитель ассоциации хакеров написал, что заполучил ее интимные фотографии. Чтобы они не стали достоянием ее друзей и близких, потребовал перевести ему 15 000 рублей.

«После такого сообщения девушка удалила свою страницу, однако неизвестный не успокоился, написал ей в один из мессенджеров с приложением скриншотов фотографий, отправленных ее друзьям и родственникам. Кроме того, он сообщил, что закажет от ее имени запрещенные предметы, после чего заявит об этом в полицию. Интимные фото злоумышленник также пообещал отправить на один из сайтов порнографического содержания. Для того, чтобы предотвратить выполнение этих угроз, потерпевшей следовало перевести ему уже 17 000 рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Подобные требования поступили девушкам Миасса, Пласта и Аргаяшского района. Большинство из них не стали переводить денежные средства и обратились в полицию.

Полицейские призывают южноуральцев не размещать приватный контент со своим участием в сети Интернет, даже при ограничении к нему доступа. Не пересылайте свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры, тем более малознакомым людям. Помните, что в таком случае вы становитесь уязвимы.

Не спешите переводить требуемые суммы незнакомцам, обратитесь за помощью к полицейским и не предпринимайте попыток к удалению переписок с вымогателями. Пользуйтесь усиленными способами защиты своих учетных записей в Интернете, чтобы избежать неприятных последствий.