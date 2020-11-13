Южноуральские полицейские обнаружили два домашних склада с боеприпасами и порохом
В рамках операции «Арсенал» сотрудники полиции в Саткинском и Аргаяшском районах (Челябинская область) изъяли около 600 незаконно хранящихся боеприпасов и килограмм пороха.
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД Челябинской области совместно с коллегами из территориальных подразделений обнаружили и изъяли 450 патронов калибров 5.6 и 5.45 миллиметра дома у ранее не судимого жителя села Байромгулово Аргаяшского района. В Саткинском районе полицейские установили, что местный житель незаконно хранил у себя 166 боеприпасов и килограмм пороха.
Как сообщили в региональном полицейском главке, решается вопрос о возбуждении по данным фактам уголовных дел по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Мужчинам грозит до четырех лет лишения свободы.
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