Южноуральские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия»

Полицейские Саткинского и Уйского районов (Челябинская область) в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» провели субботники на мемориальных объектах и местах захоронения погибших при исполнении служебного задания коллег.

Полицейские Саткинского района в рамках акции «Зеленая Россия» посетили могилы сотрудников, погибших при исполнении служебного задания, где навели порядок, очистив территорию от сухой травы и веток. Затем в рамках патриотического воспитания молодежи полицейские совместно со школьниками возложили цветы к мемориальным доскам, расположенным на территории района.

Коллеги саткинских стражей правопорядка из Уйского района совместно с ветеранами органов внутренних дел провели уборку мемориального объекта, расположенного у здания отдела полиции, установленного в память о лейтенанте милиции Рифате Давлетшине, погибшем во время служебной командировки в 2000 году. Посмертно милиционер награжден орденом Мужества.

Напомним, акция «Зеленая Россия» — это призыв к тем, кому не все равно на родной город, кто бережно относится к природе, кто хочет отлично, а главное с пользой, провести время.

Тем более что в этом году, экологический субботник посвящен памяти погибших во времена Великой Отечественной войны. В его рамках будут высажены миллионы деревьев по всей стране, продлится акция до 25 сентября.