Челябинцы жалуются на вонючий смог: Министры уехали, можно и за старое браться

Южноуральские полицейские спасли замерзающую на трассе мужчину и женщину

Инспекторы областного полка ДПС спасли мужчину и женщину, которые замерзали в своем автомобиле на трассе. Машина у них сломалась и на месте починить ее не было возможным.

Инспекторы областного полка ДПС ГИБДД регионального полицейского главка Евгений Панфилов и Антон Ершов находились на маршруте патрулирования на 15-ом километре автодороги Восточный обход города Челябинска. К ним подъехал мужчина, который сообщил, что на 12-ом километре автодороги на обочине стоит машина с включенной аварийной сигнализацией.

«Инспекторы незамедлительно выдвинулись на место и обнаружили неисправный автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились замерзающие мужчина и женщина. Устранить неполадки на месте не представлялось возможным», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Полицейские предложили женщине пересесть в патрульный автомобиль, остановили попутную автомашину и попросили отбуксировать неисправное транспортное средство до ближайшего пункта техпомощи и сопроводили сломанный автомобиль.