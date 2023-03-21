Южноуральские полицейские устроили проверки в местах концентрации иностранцев

В Челябинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Полицейские совместно с коллегами из других ведомств проводят проверки мест проживания и концентрации иностранцев, а также адреса, где они трудятся. Стражи порядка прошлись по рынкам, точкам стихийной торговли, общежитиям, хостелам, строительным объектам.

Только за один день мероприятий пресечено 42 преступления в сфере миграции, выявлен факт незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации и два случая подделки документов. Возбуждено 29 уголовных дел.

«Кроме того, при проведении проверочных мероприятий установлены два гражданина ближнего зарубежья, которые предъявили миграционную карту и паспорт со штампом разрешения на временное проживание с признаками подделки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел», - рассказали в региональном полицейском главке.

Задокументировано 257 нарушений в сфере миграции, из них 194 связанных с нарушением правил пребывания на территории Российской Федерации, 62 - с нарушением порядка осуществления трудовой деятельности. Задержан гражданин ближнего зарубежья, находящийся в федеральном розыске за дачу взятки должностному лицу.

Нарушителям миграционного законодательства предстоит выплатить штрафы на общую сумму более 380 тысяч рублей.

Судебными органами принято 39 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 33 с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении 36 нарушителей вынесены решения о запрете въезда в Российскую Федерацию.

Информацию о незаконном пребывании или осуществлении трудовой деятельности иностранцами можно сообщать по телефонам «доверия»: 239-08-51, 239-08-52 и «горячей линии» управления по вопросам миграции 239-09-65.