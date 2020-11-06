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Южноуральские полицейские задержали в Москве афериста-экстрасенса

Происшествия
Сегодня, 16:42
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве. Один из задержанных оказывал услуги экстрасенсорики через Интернет и использовал базы данных своих клиентов в качестве потенциальных жертв.

В полицию Копейска обратилась местная жительница, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный и сообщил о положенной денежной компенсации за ранее оказанные услуги экстрасенса, который оказался мошенником. При этом потерпевшая действительно обращалась за подобным видом услуг, в связи с чем у нее не возникли сомнения.

В дальнейшем злоумышленники под различными предлогами убеждали потерпевшую перевести им денежные средства. Таким образом, доверчивая жительница совершила несколько денежных переводов на общую сумму около 800 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии в Москве задержали двоих подозреваемых. В ходе обыска изъято множество сим-карт, мобильных телефонов, банковских карт, несколько компьютеров. Кроме того, полицейскими установлено, что один из подозреваемых ранее оказывал услуги экстрасенсорики через интернет и использовал базы данных своих клиентов – потенциальных жертв», - сообщила временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы регионального полицейского главка Светлана Саломатина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Мы в очередной раз напоминаем: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников. Ни в коем случае не перечисляйте денежные средства за сомнительные покупки или услуги, не называйте неизвестным лицам данные своих банковских карт. Помните, если вам предлагают компенсировать стоимость каких-либо ранее приобретенных товаров при этом вас же просят перевести денежные средства – это мошенники. Немедленно прекратите разговор и сообщите об этом в полицию», - добавила Светлана Саломатина.

В целях установления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных сотрудники полиции просят южноуральцев, пострадавших от действий злоумышленников по подобной мошеннической схеме либо от якобы экстрасенсорной деятельности указанных лиц, сообщить об этом по телефону: 8(351) 268-85-45. Конфиденциальность гарантируется.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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