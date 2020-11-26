Чтобы не выплачивать долг, житель Уйского района соврал полицейским, что на него было совершено разбойное нападение

Южноуральские заключенные обуют силовиков всей России

В ГУФСИН России по Челябинской области активно развивается обувное производство. Продукция предназначена для силовых структур России, а также для тех, кто отбывает наказание.

Лидером по выпуску обуви для силовиков среди учреждений УИС региона является исправительная колония №1.

Учреждением выпускается обувь для личного состава и осужденных, а также для силовых структур и ведомств России.



«Нами освоено производство полной линейки обувной продукции для личного состава УИС и осужденных. В текущем году учреждением заключены государственные контракты на изготовление более 70 тысяч пар обуви для личного состава, осужденных, а также сотрудников силовых структур России», - рассказал начальник ИК-1 Владислав Камалов.

Производственный цех занимает площадь порядка 600 квадратных метров. В его состав входят: раскройный участок, участок по изготовлению верха обуви и основной участок с автоматизированной линией по сборке верха обуви с подошвой.



Цех полностью обеспечен необходимым технологическим оборудованием и оснасткой.



Производственные возможности учреждения позволяют серийно производить обувную продукцию в объеме до 100 тысяч пар в год.



В настоящее время на обувном производстве к труду привлечено более 150 осужденных.



Они получают заработную плату, выплачивают иски потерпевшим и помогают материально своим семьям.