Южноуральский полицейский угробил в аварии бойца Росгвардии

В Трехгорном (Челябинская область) сотрудник полиции протаранил легковушку, за рулем которой находился боец Росгвардии, который погиб на месте. Проверяется версия о том, что виновник аварии мог быть пьян.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 20 июня, около половины шестого утра на первом километре автодороги Трехгорный - Юрюзань.

«Мужчина, являющийся сотрудником ППСП и находившийся в отпуске, выехал на личном автомобиле «Мазда» на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП водитель отечественного транспортного средства от полученных травм скончался на месте ДТП», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Погибшим оказался 35-летний сотрудник Росгвардии, у него осталось двое детей. Озвучивается версия, что полицейский, по вине которого произошла авария, мог быть пьян. Эта информация пока проверяется.

"По трагической случайности в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий войсковой части, выполняющей задачи в ЗАТО Трехгорный. Командование, личный состав выражают искренние соболезнования семье, родным и близким своего боевого товарища. Коллеги знали погибшего как добросовестного и ответственного военнослужащего, честного и надежного друга, заботливого сына, порядочного семьянина и любящего отца. Семье военнослужащего будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.

В главке добавили, что сейчас проводится служебная проверка, по результатам которой водитель «Мазды» будет уволен по отрицательным мотивам и при установлении вины привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители получили дисциплинарные взыскания.