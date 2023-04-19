Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию

Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) признал виновной адвоката адвокатской палаты региона в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, повлекшее лишение права на жилое помещение».

«Следствием и судом установлено, что в 2020 году у осужденной возник умысел на незаконное приобретение прав на квартиру, земельный участок с садовым домом местной жительницы, стоимостью более 1,4 миллиона рублей. Осужденная обманным путем получила от потерпевшей, находившейся в больнице в тяжелом состоянии, доверенность на право распоряжаться ее имуществом. От имени потерпевшей без получения денежных средств она заключила договор продажи имущества со своей знакомой, которая впоследствии по договору продала его осужденной», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Адвокат была задержана сотрудниками УФСБ в марте 2022 года. По переданным в СУ СК России по Челябинской области материалам расследовано уголовное дело.

Решением суда ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также 500 тысяч рублей штрафа.