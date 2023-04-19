19.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
19.04.2023
Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие
19.04.2023
Челябинский театр кукол расскажет, кто такой Простодурсен
19.04.2023
Полицейские не пустили Газель с мигрантами в Сосновский район
19.04.2023
В Магнитогорске состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта»
19.04.2023
Работа кафе «Дархан», где челябинцы заразились гепатитом, вновь приостановлена
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
18.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
11.04.2023
Челябинский суд продлил экс-участнику «Дома-2» Джавадову содержание под стражей до лета
07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
06.04.2023
Главе Катав-Ивановского района предъявлено обвинение в мошенничестве
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023