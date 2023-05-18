Задержан челябинец, похитивший полторы тонны металлолома

В Челябинске транспортные полицейские задержали злоумышленника, похитившего полторы тонны металлолома из полувагона грузового поезда.

В конце апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте задержали мужчину, который на железнодорожном перегоне «Челябинск – Южный – Исаковский» похитил металлолом из полувагона грузового поезда.

В ходе проверки стражи порядка установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый за совершение преступления имущественного характера 21-летний житель Челябинска.

«Оперативники также установили, злоумышленник незаконно сгрузил с поезда 1480 килограммов лома черного металла, который затем, с его слов, намеревался сдать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил свыше 39 тысяч рублей. Весь похищенный металлолом транспортные полицейские изъяли», - сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело.