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Задержан челябинец, разгромивший остановки

Происшествия
Сегодня, 15:03
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Челябинска задержали мужчину, который разбирал новые остановки. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 000 рублей.
Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску по подозрению в совершении 21-ой кражи изделий с павильонов автобусных остановок на территории разных районов города задержали ранее несудимого местного жителя.

«Злоумышленник в мае текущего года тайно похитил с остановочных комплексов города элементы металлического каркаса, поддерживающего стеклянные стены конструкций. Общая сумма причиненного ущерба составила более 120 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

«Часть похищенного имущества изъята. Остальное злоумышленник сбыл, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - рассказал начальник Отдела дознания Управления УМВД России по городу Челябинску Михаил Хурлет.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в понедельник, восьмого июня, глава города Наталья Котова сказала о том, что жители города портят архитектурные формы, установленные на общественных площадках города. Страдают от рук вандалов и новые остановочные комплексы. После этого было принято решение, что в Челябинске на остановках и общественных пространствах появятся камеры видеонаблюдения. Поводом для этого стали факты вандализма, которые участились в городе в последнее время.  Это будут видеокамеры нового поколения.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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