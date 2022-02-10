Задержан лжетеррорист из Челябинска, «минировавший» социальные объекты по всей стране

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Ставропольскому краю совместно со ставропольскими полицейскими установили и задержали жителя Челябинска, разославшего более 20 анонимных сообщений об угрозах взрыва объектов социальной инфраструктуры в ряде регионов России.

В отношении задержанного, который дал признательные показания, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ.

Как отмечают в УФСБ России по Челябинской области, ложные террористические угрозы преступники распространяют в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений с использованием российских и зарубежных интернет-сегментов.

ЦОС ФСБ России сообщает, что «в ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ.

В результате проведенных мероприятий в ряде российских регионов задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях.

В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по частям второй и третьей статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти) УК РФ, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В настоящее время производится подсчет нанесенного злоумышленниками материального ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить.

Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз.

«Несмотря на принимаемые дестабилизаторами меры по анонимизации своей деятельности в сети Интернет, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности», - заявили в УФСБ России по Челябинской области.