Задержан житель Кунашака, открывший стрельбу по молодым людям

Полиция Кунашакского района (Челябинская область) задержала ранее судимого местного жителя, который открыл стрельбу из ружья по парням 19-ти и 20-лет. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел третьего мая. 35-летний мужчина открыл стрельбу из ружья по людям и автомобилям. Поводом стала личная неприязнь.

«Сотрудниками полиции данный мужчина установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ – «Хулиганство», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

Сейчас стрелок водворен в изолятор. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.