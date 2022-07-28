Задержанный ФСБ майор полиции отстранен от службы

Заместитель начальника отдела контроля легального оборота наркотиков управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Артем Дубровин, подозреваемый в получении взяток, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В настоящее время сотрудниками подразделения собственной безопасности полицейского главка проводится служебная проверка.

«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет предусмотренную законом ответственность. Его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность. Сотрудникам, порочащим честь мундира, не место в полиции. Руководство областного ГУ занимает принципиальную позицию по этому вопросу, и постоянно принимает меры искоренению таких сотрудников в собственных рядах», - сообщили в региональном полицейском главке.

Напомним, УФСБ России по Челябинской области совместно с СУ СК задержан заместитель начальника отдела контроля легального оборота наркотиков Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области майор полиции Артем Дубровин за получение взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности. Сумма взяток составила около 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.