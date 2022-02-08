Задержанный с мефедроном миасец оказался создателем нарколаборатории и криминального интернет-магазина

В Миассе (Челябинская область) сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству мефедрона.

Как оказалось, молодой человек 1993-го года рождения, задержанный представителями областного полка ДПС в Красноармейском районе, организовал в боксе гаражно-строительного кооператива кустарное производство синтетического наркотика.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль жителя Миасса при осуществлении надзора за дорожным движением. Проведя досмотр его машины, стражи порядка обнаружили и изъяли 550 граммов мефедрона.

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В ходе дальнейших мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков установили, что задержанный является создателем подпольной нарколаборатории с собственноручно сконструированными вытяжками, в которой производит мефедрон с целью последующего сбыта.

Производственная мощность лаборатории позволяла ему изготавливать до трех килограммов готовых наркотиков в месяц.

В ходе обыска в гараже наркодельца полицейские изъяли весы, посуду, различные приспособления, необходимые для синтеза запрещенных средств, и полимерные бутыли разного объема с жидкостями, которые направлены на экспертизу.

Кроме того, оперативники установили, что житель Миасса еще и организовал противозаконный интернет-магазин, сбывая наркотики бесконтактным способом.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, которое может ему грозить, - пожизненное лишение свободы.

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.