Замдиректора Ильменского заповедника оправдана

Челябинский областной суд оправдал заместителя директора Ильменского заповедника Светлану Филимонову. Ранее по ее приказу было вырублено 59 берез, 38 сосен и одна осина на общую сумму порядка пяти миллионов рублей. Ей изначально было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Светланы Филимоновой, отменил приговор Миасского городского суда от 25 июня 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, данным приговором Филимонова признана виновной в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной с использованием служебного положения. Ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, в пользу РФ в лице Росприроднадзора по Челябинской области взыскано возмещение материального ущерба в размере 70 тысяч рублей.

Подсудимая оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления, за ней признано право на реабилитацию. В суде было доказано, что рубка деревьев на территории заповедника осуществлялась для расчистки линии ЛЭП, что разрешено законодательством.

«Проведение вырубок не противоречит закону и правилам лесничества. Для лиственного хозяйства предусмотрена рубка неликвидного хозяйства древесины, а также той, которая не может быть использована в хозяйственных целях из-за потери технических качеств. Вся вырубленная древесина представляет собой «деловой запас», из которого для хвойного хозяйства установлен более ограниченный объем изъятия древесины», - говорится в решении суда.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», полицейские задержали грузовой автомобиль с древесиной, на перевозку которой у водителя не оказалось документов. Оперативники при участии представителей регионального управления Росприроднадзора установили, что перевозившиеся 120 сосен и берез были незаконно вырублены на территории Ильменского государственного заповедника.