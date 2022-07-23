Замглавврача отправили под домашний арест за махинации с соцвыплатами

Судом Кунашакского района (Челябинская область) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в мошенничестве заместителю главврача медицинского учреждения при получении социальных выплат.

По версии следствия, подозреваемый незаконно получил денежную социальную выплату, предусмотренную медицинским работникам.

Преступление выявлено сотрудниками отдела УФСБ России по Челябинской области в Озерске, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Отметим, замглавврача обвиняется по части третьей статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения).

«По версии следствия, в 2020-2022 годах подозреваемый включил себя в комиссию по работе с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) для получения денежной социальной выплаты, но фактического участия в данной комиссии не принимал», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.