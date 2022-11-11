Жестокое убийство на троих

Сегодня, 11 ноября, Челябинский областной суд отправил за решетку на долгий срок трех убийц-подельников. Одного из них наказали еще и за развратные действия в отношении малолетней девочки.

Преступление совершили молодые мужчины 18 и 19 вместе со своим знакомым 31 года. В декабре 2020 года в Коркино после пьяной ссоры со знакомым они забили насмерть знакомого, нанеся множество ударов руками, ногами, молотком, металлическим совком, стеклянной бутылкой, ножом и металлической монтировкой. Потерпевший скончался на месте, а преступники попытались замести следы.

«Соучастники переместили труп на придомовую территорию дома, где спустя несколько дней он был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов. Также соучастники сожгли в печи свидетельство о рождении и паспорт убитого», - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, старший из подсудимых совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки, показывая на телефоне и пересылая ей в соцсетях порнографические видеозаписи.

Суд приговорил его к 15 годам в исправительной колонии строгого режима. Двое других подсудимых получили по девять лет общего режима.