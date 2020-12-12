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Житель Аши сжег заживо родственников жены

В Челябинской областном суде решился вопрос дальнейшей судьбы жителя Аши, который поссорился с женой и заживо сжег тещу и дядю супруги. Присяжные заседали посчитали, что мужчина не заслуживает снисхождения.

«В 2015 году подсудимый, обидевшись на жену, которая ушла из дома в связи с алкогольным опьянением мужа, поджег частный дом по улице Кутузова, в котором спали теща и дядя супруги, - напомнила обстоятельства произошедшего старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Дом потушили благодаря неравнодушным соседям, но людей спасти не удалось, не подлежит восстановлению и сгоревший дом».

Материальный ущерб от пожара составил 600 тысяч рублей.

Обвинительный вердикт присяжные заседатели огласили в пятницу, 11 декабря. Они посчитали, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Как уточнила Мамаева, в дальнейшем в суде будут обсуждать последствия вердикта, в том числе будут исследованы данные о личности подсудимого, разрешены вопросы квалификации его действий и назначения наказания.